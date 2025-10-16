【新機能の注目ポイント】 PayPayアプリの「送る・受け取る」画面やメイン画面中央のミニアプリエリアに、「PayPayギフト」アイコンが加わりました。送る際は好きなデザインを選びメッセージを添えられるほか、誕生日や記念日、「ほんの気持ち」や「おつかれさま」など、使いたいシーンを選ぶと自動でおすすめの加盟店を絞り込める機能も備えています。

PayPayは10月16日、対象加盟店で使えるデジタル商品券「PayPayギフト」の提供を開始した。PayPayアプリ上に追加された「PayPayギフト」や「送る・受け取る」画面から、好きなメッセージとデザイン（ラッピング）で友達や家族などにPayPayギフトを送付できる。

PayPayアプリ上に追加されたPayPayギフトのアイコン

送り手はプレゼントしたい加盟店の商品券の金額を1円単位で設定できる。なお、500円からや1,000円からなど、加盟店ごとに最低購入金額が設けられている。

PayPayギフトを受け取ると、「PayPay商品券」としてアプリ内の支払い手段に自動的に登録され、対象加盟店での決済時に優先的に使われる。支払い金額に対してPayPay商品券の残高が足りない場合は、PayPay残高やPayPayクレジットを併用して決済される。

10月16日時点での加盟店は上島珈琲店や大阪王将、Coke ON、サウンドハウス、サンマルクカフェ、シャトレーゼなど。