PayPay保険サービスとPayPayは12月15日、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内のミニアプリ「PayPayほけん」に追加できる新保険「スマホ保険」を提供開始した。スマートフォンの破損、水濡れ、故障、盗難に対する修理費用などを補償する内容となる。料金は月額400円から。

「スマホ保険」として提供される保険は次の3プラン。対象スマートフォンに所定の事故が生じ、被保険者が修理費用または再取得費用などを負担した場合に、対象端末の修理／価値相当額（購入金額）から自己負担額を差し引いた金額が支払われる。カバーされる所定の事故はプランによって異なる。

お手軽プラン（月額400円）：破損、水濡れによる修理費用を補償

基本プラン（月額600円）：破損、水濡れ、故障による修理費用を補償

安心プラン（月額900円）：破損、水濡れ、故障、盗難による修理費用を補償

スマホ保険で提供される3プラン

自己負担額はいずれのプランでも5,500円。通算支払限度額（保険期間1年間の間の支払保険金合計額の上限）はお手軽プラン・基本プランで10万円、安心プランで20万円。

補償対象は全通信キャリア。対象端末は無線通信が可能で、日本国内で販売された移動体通信事業者による販売品またはメーカー純正販売製品で、技適マーク付きのもの。利用している通信キャリアや購入日・購入方法も問わない。

新品のスマートフォンだけでなく中古スマートフォンも加入可能。無線通信タブレットやスマートウォッチ、ウェアラブル製品、携帯型ゲーム機、PCなどは対象外となる。

同社は、スマートフォンの購入方法はキャリアだけでなくECサイトや中古販売など多様であるのに対し、補償サービスは新規購入時にメーカーやキャリアが用意するものに入ったり、購入後1年以内に特定の保険に加入したりすることが一般的であるとする。

今回「スマホ保険」を提供することで、高価格化や長期利用が進むスマートフォンに対し、「破損、故障、盗難などを柔軟かつ手軽に補償し、ユーザーの不安と負担を軽減する」としている。