lead=シロカは1月29日、水道工事不要ですぐに使えるタンク式で1～3人の家庭に適したサイズの「食器洗い乾燥機 SS-M171」を発表した。発売日は2月21日。価格は3万9,380円。

食器洗い乾燥機 SS-M171 使用イメージ

工事不要で使える「卓上据え置き型」の食器洗い乾燥機は年々市場も拡大し、選択肢が広がっている。シロカの1～3人向け食器洗い乾燥機は、水道工事不要で買ってすぐ使える「タンク式」での動作に加え、分岐水栓につなぐこともできる「2Wayタイプ」なのが特長といえる。

食器洗い乾燥機 SS-M171 本体

「タンク式」で利用する場合、付属の給水カップで本体上部から水を注ぐ。賃貸住宅など工事ができない家庭でも導入しやすい。引っ越し先で分岐水栓の工事が可能になった場合はつないで使えるため、家庭のキッチン事情に応じて使い続けられる。

タンク式で使う場合給水は本体上部から注いで行う

タンク式の排水はホースをバケツで受ける

75℃の高温かつ約2mに達する高圧の水流で360度あらゆる角度から洗い上げる独自の洗浄技術「うずマックス洗浄」を採用。カレーを作った後の鍋やお肉をこねた後のボウルなど、手洗いではなかなか落ちにくいしつこい油汚れや粘度のある汚れもすっきりキレイに洗い上げる。

多くの細菌は75℃で1分以上加熱することで死滅するとされているため衛生面でも安心。すすぎ温度はおいそぎモード使用時は約55℃、低温モード使用時は約60℃。

本体内部の様子を外から見ることのできる窓付き。本体正面のフレームのカラーに関して、従来モデルよりもさらにキッチンの空間になじみやすくあたたかみのあるカラー「メタリックウォームグレー」に変更した。

本体サイズは約幅42cm×奥行43.5cm×高さ43.5cm、重さはが約13kg（本体、かご、小物入れ）、使用水量は約5L。洗浄方式が回転ノズル噴射式、すすぎ方式がためすすぎ、乾燥方式が送風乾燥。

標準収納容量は16点（大皿2点、中皿2点、小皿2点、中鉢2点、小鉢2点、茶わん2点、汁わん2点、コップ2点、小物類（はし、スプーン等））、専用洗剤の標準使用量は約6g。セット内容はかご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書（保証書）。カラーはメタリックウォームグレー。

シロカオンラインストアでは、カラー違いの限定モデル「PDW-M151」も用意。本体前面・操作パネル部分のカラーはモダンなシャンパンシルバーで清潔感のあるたたずまいとなっている。PDW-M151はタイマー機能非搭載、給水ホースは付属しない。その他はSS-M171と同一。