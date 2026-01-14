パナソニックは1月14日、パーソナル食洗機「SOLOTA（ソロタ）」の新色ブラックモデル「NP-TMLK1」を2月中旬に発売すると発表した。価格はオープンで、同社Webサイトでの直販価格は37,620円。

近年、キッチンのインテリアにこだわる層が増えていることから、より幅広いキッチン空間に調和するようにブラックモデルを追加。これにより、SOLOTAはブラックとホワイトの2色展開となる。

ブラックモデルは、SOLOTAのデザイン特長であるツートンカラーを継承しつつ、黒を基調とした統一感のあるキッチンに自然に溶け込むように仕上げた。

SOLOTAは、狭いキッチンにも置きやすいA4ファイルほどのコンパクトサイズながら、約1人分の食器6点が入る容量を備える。国内卓上食器洗い乾燥機において業界最小（2025年12月19日現在、パナソニック調べ）で、2023年の発売以来、出荷累計が50,000台を突破した。

「ストリーム除菌洗浄」機能を搭載し、洗うと同時に除菌を行う。さらに、手洗いの約8分の1という高い節水性を実現。食器点数6点・小物4点の場合、使用水量は約2.5Lで、手洗いの約20.3Lと比べて大幅に節水できる。

分岐水栓の取り付けが不要な着脱タンク式を採用しており、タンクへの給水がしやすく、購入後もすぐに使用できる。

本体サイズは（約）幅310×高さ435×奥行225（ドア開閉時の最大寸法：485）mm、重さは約7.5㎏。