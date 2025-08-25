パナソニックは、奥行約29cmのスリムな2人用卓上型食器洗い乾燥機「NP-TSK2」を10月中旬に発売する。カラーはホワイト、ライトベージュの2色。価格はオープンで、直販価格は79,200円。

狭いキッチンにも設置しやすい、奥行き約29cmのスリム設計を採用した食器洗浄機で、単身世帯や夫婦のみといった小世帯化が国内で進んでいる傾向を踏まえて開発されたという。

庫内の奥にフラットにたためる新設計の上かごを採用することで、2人分の食器とフライパンなどの調理器具を一緒に洗えるほか、食器のみであれば4人分の食器を洗浄できる。

下かごは丸みを帯びた形状となり、食器の向きがわかりやすくなった。また庫内奥に食洗機対応マイボトルや口の広いタンブラーがセットできる「タンブラー＆ボトルホルダー」を備え、2人分のボトルを洗浄できる。

洗浄コースのすべてで50度以上の高圧水流を採用。新たに、最終すすぎの温度を80度以上の高温にする「80 ℃すすぎ」、軽い汚れや水洗い後に短時間で洗う「スピーディ」の2つの洗浄コースを追加した。

ドアは上に開く「リフトアップオープンドア」。給水は分岐水栓式で、W550×D290×H500mm、重さは約16kg。収納できる食器点数は24点。

ライトベージュ