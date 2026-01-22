バッグの中がごちゃついて、必要なものがすぐに見つからず焦ったことはありませんか。リュックの底の方は昼間でも見えづらいですし、夜の帰り道や車内などの暗い場所で、鍵やリップなどの小物を探すのはなかなか困難です。

かわいいハート型でバッグのワンポイントにも！ スリコのタッチセンサーライト

この記事では、バッグの中の「見えない」ストレスを解消してくれる、スリコの「バッグ用タッチセンサーライト」をご紹介します。

3COINSの「バッグ用タッチセンサーライト」

商品名：バッグ用タッチセンサーライト

価格：880円

サイズ：約縦6.5×横7cm（チャーム含まない）

カラー：その他（蛍光色）

素材：〈本体〉ABS樹脂〈チャーム〉鉄、亜鉛合金

充電ポート：Type-Cポート搭載

充電ケーブル：USB Type-A to Type-Cケーブル（別売り）

対応ACアダプタ：出力5V1A以下のACアダプタ ※PD（PowerDelivery）対応の充電器は使用しないでください。 ※1Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。 ※ACアダプター、USBケーブルは別売です。

光源：LED

バッテリー：リチウムポリマーバッテリー

バッテリー容量：200mAh

充電時間：約1時間※

連続点灯時間：約2時間※

センサー反応点灯時間：約12秒※ ※数値は環境によって異なります

販売ショップ：3COINS

商品の特徴

コンパクトでかわいいハート型デザイン

スリコのバッグ用タッチセンサーライトは、バッグに取り付けて使う充電式のLEDライトです。手のひらに収まるサイズのハート型のデザインがコンパクトでかわいらしく、カバンの中で迷子になりがちな鍵などの小物を見つけるのに活躍してくれます。

クリップとカラビナの2WAY仕様

クリップとカラビナが付いていて、2WAYで様々な場所に装着できます。バッグのポケットのフチにクリップで挟めば内側をしっかりと照らせますし、バッグの外側の持ち手などにカラビナで取り付ければ、可愛らしいバッグチャームとして見た目も楽しめますね。

スイッチでライトの点灯モードを切り替えられる

ライトは、スイッチで「常時点灯（ON）」、「消灯（OFF）」、そして中央をタッチして点灯する「タッチ点灯（AUTO）」の3つのモードを切り替え可能。用途に合わせて使い分けられます。AUTO（タッチ点灯）モードでは、中央をポンとタッチするだけで約12秒間点灯するので、必要な時だけパッと手元を照らすことができます。

充電式で日常使いしやすい

充電式（Type-Cポート搭載）で電池交換の必要がないため、日常的に使いやすいのも嬉しいポイント。約1時間の充電で、常時点灯なら約2時間、センサー点灯ならさらに長く使えます。

特に夜間の帰宅時や、車内など暗い場所で重宝します。スマホを取り出して懐中電灯アプリを起動させる手間がなく、片手が塞がらずに一瞬で手元を照らせるのが便利です。結構明るいので、バッグの中だけでなく、夜道が暗いときにもこのライトがあれば心強いです。かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムとなっています。

暗所でもバッグの中をしっかり照らす

気軽にバッグの中や手元を明るくできる、スリコの「バッグ用タッチセンサーライト」を試してみてはいかがでしょうか。

