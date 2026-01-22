赤ちゃんの衣類やペット用品など、他の洗濯物と分けて洗いたいものって意外と多いですよね。手洗いするとなると手間ですが、かといって大きな洗濯機を回すほどでもない...。

この記事では、ちょっとだけ洗いたい「分別洗い」のお悩みを解決してくれる便利アイテム、スリコの「折りたたみミニ洗濯機」をご紹介します。

3COINSの「折りたたみミニ洗濯機」

折りたたみ式のコンパクトなミニ洗濯機

商品名：折りたたみミニ洗濯機

価格：4,180円

サイズ：〈使用時〉約高さ25×幅27×奥行き27cm〈収納時〉約高さ11×幅27×奥行き27cm

質量：約1.49kg

標準水量：約4.5L（最大）

耐熱水温度：60℃以下

洗濯容量：約200g

カラー：その他

素材：PP+TPE

付属品：取扱説明書兼保証書、ACアダプター（約1.5m）

電源：＜ACアダプター＞入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC12V 2.0A

定格消費電力：20W

洗濯モード：2分間、5分間、10分間

販売ショップ：3COINS

商品の特徴

スリコの折りたたみミニ洗濯機は、少量の洗濯物を手軽に洗えるコンパクトな電動洗濯機です。最大約4.5Lの水と、約200gの洗濯容量で、ベビー服やペット用品、布マスク、雑巾などの分別洗いに最適。子どもの食べこぼしなど、汚れがひどい物を予洗いするのにも役立ちます。

3つのモードを選んで洗濯

使い方は、本体に洗濯物を入れ、洗剤と水を追加してからフタを閉めて電源スイッチを押すと、洗濯が開始します。洗濯時間は2分、5分、10分の3つのモードから選べます。洗濯後は排水口から水を捨て、水を入れ替えれば、すすぎも行えます。取扱説明書に詳しい使い方が記載されているので、読みながら使用すると簡単に使えます。

使用時は小さなバケツほどのサイズですが、折りたたむと高さが約半分（約11cm）に。収納棚や脱衣所のすき間などにコンパクトに保管できます。また軽量設計なので持ち運びも便利で、旅行先の旅館などで下着や子供服を洗いたい時にも活躍します。旅先での洗濯は地味に手間ですが、これがあれば手洗いの手間が省けますね。

実際に、子どもの衣類を洗濯してみました。半袖のロンパース3着、ズボン2着、靴下1足を10分間洗濯し、その後すすぎを3回行いました。脱水機能がないため、今回は筆者宅の洗濯機で脱水しましたが、急ぎでなければ手で絞って干すのでも問題ありません。作動中の音は少し大きめですが、洗濯終了のタイミングを音で逃さず把握できるため、家事をスムーズに進められます。

子育てをしていると、午前中の洗濯が終わったあとで子どもがお菓子を食べこぼすなど「少量だけ洗濯がしたい！」という場面がよくあります。そういうときにミニ洗濯機があると大変助かると思いました。汚れた衣類を別に洗いたい、手洗いの手間を減らしたいという方の頼れるアイテムです。

使用後はよく乾燥して保管

少量の洗濯物を頻繁に洗う方は、スリコの「折りたたみミニ洗濯機」を試してみてはいかがでしょうか。