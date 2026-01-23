マウスコンピューターは、パソコン製品の販売について、同社の全ブランドで1月23日15時より再開すると発表した。業界全体の半導体不足と需要急増などの要因で、一時パソコン全製品の販売を停止するなど、制限がかかっていた。
現時点で、各ブランドの一部製品においては引き続き販売停止中のモデルが残るものの、本日より、mouse、G TUNE、NEXTGEAR、DAIV MousePro、iitamaの全ブランドで販売を再開している。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ASUSがCES 2026で発表した新型PCを振り返る - これから日本で発売されるラインナップは？
見た目も性能も静音性も“よし！” フロンティアのこだわり詰まったゲーミングPC「FREX∀R FRXAB850W/A」
ドウシシャ、移動式の27インチAndroidモニター「ドでかPad」 Makuakeで販売開始
iiyama PC、Intel Panther Lake搭載14型ノートPCの予約受付開始
Dynabook、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」コラボの14型ノートPC
デスクトップパソコン、ノートパソコンなどの新製品から、関連する最新情報まで、パソコン本体に関するさまざまな情報を発信。