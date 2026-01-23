マウスコンピューターは、パソコン製品の販売について、同社の全ブランドで1月23日15時より再開すると発表した。業界全体の半導体不足と需要急増などの要因で、一時パソコン全製品の販売を停止するなど、制限がかかっていた。

販売再開のお知らせ

現時点で、各ブランドの一部製品においては引き続き販売停止中のモデルが残るものの、本日より、mouse、G TUNE、NEXTGEAR、DAIV MousePro、iitamaの全ブランドで販売を再開している。