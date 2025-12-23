マウスコンピューターは12月23日、公式Webサイト上で販売している「mouse」「NEXTGEAR」「G TUNE」「DAIV」ブランドのパソコン全製品を対象に、販売を一時停止したことを発表した。メモリ半導体不足に起因する急激な注文の増加に、対応が追い付かない格好のようだ。販売再開は来年2026年1月5日からとしている。

マウスコンピューターが掲載したパソコン販売停止のお知らせ

マウスコンピューターのオンラインサイトで、主要なパソコン製品の販売が一斉に停止された。直営の実店舗の在庫分や、オンラインであってもiiyamaの液晶などの周辺機器は停止となっていないようだが、現時点でパソコン本体に関しては、法人向けの「MousePro」を除き既に全モデルが注文できない状態になっている。

販売停止の期間は本日12月23日から、来年2026年1月4日まで。販売再開は「2026年1月5日から順次予定」としており、販売再開の目途がつき次第、Webサイトにて告知するという。

なお、実店舗について、全国のマウスコンピューターダイレクトショップは新年の営業開始を2026年1月4日からと予定しているが、今回の影響を受けて、2026年の初売りセールの実施は見送られる見通しだ。