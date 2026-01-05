2025年末からパソコンの販売を停止していたマウスコンピューターが、1月5日15時から一部シリーズの販売を再開したと発表した。今回販売を再開したのは、ビジネス向けパソコン「MousePro」シリーズ。
mouse/NEXTGEAR/G TUNE/DAIVの各シリーズは引き続き一時販売停止となり、注文再開のタイミングは未定だが、マウスコンピューターは「一日も早く、全ブランド製品の販売再開のため、全力で取り組んで参ります」としている。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
