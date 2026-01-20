グループセブ ジャパンは1月20日、ティファールブランドの電気ケトル「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」を発売する。発売時期は2月、参考価格は18,500円。

コーヒードリップに適した細口と温度調整機能を持つ電気ケトル「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」

カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8Lは、コーヒーをプロのようにハンドドリップでおいしく淹れられる温度コントロールタイプの電気ケトル。既存の本体カラーであるブラックに加え、多くの顧客から寄せられた「白が欲しい」「キッチンになじむ明るいカラーが欲しい」という声に応え、新色ホワイトが登場する。

カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L 本体

コーヒーをハンドドリップで美味しく淹れるコツは、注ぐお湯の量やスピードを繊細にコントロールすること。同製品の細い注ぎ口は、狙った場所に注ぎたい分量のお湯を注げる形状で、先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れが良いのも特長だ。

人間工学に基づいて設計したハンドルはしっかり握りやすく、お湯を注ぐ時の細かな手元の調整もしやすい。豆の特徴や好みに合わせて温度が設定できるため、おいしいコーヒーを手軽に淹れることができる。

温度は8段階（40/60/70/80/85/90/95/100℃）に設定可能で、コーヒーのおいしさを引き出すと言われている80～95℃前後の湯沸かしもボタン一つで手軽にできる。

コーヒー以外にも、緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれ好みの温度で楽しむことができる。保温機能により、湯沸かし後から60分間は設定温度をキープする。

タッチパネル式の電源プレート

うっかり倒してしまった際も重心がハンドル側に移り、お湯がこぼれにくい設計。お湯が沸くと自動的にスイッチオフする安全設計を採用している。ケトル内が空、または水が少量の状態でスイッチを入れても、自動的にオフになる空焚き防止機能も備える。フタは片手で取り外しできるので給水しやすく、内部のお手入れもスムーズに行える。

フタは片手で開閉可能

本体サイズは約290×220×220mm（電源プレートを含む）、重さは約1230g（電源プレート含む）。内容量は0.8L。コードの長さは約1.3m、定格消費電力は1,250W。