米AMDは1月21日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.1.1」を公開した。新プロセッサをサポートして複数の問題を解消しつつ、オプションからAIツールをダウンロードして簡単に利用できるようになっている。

AMD「AMD Radeon Software Adrenalin 26.1.1」公開。オプションでAIツールをダウンロードできるように

インストール時、対応する環境ではAI Bundleを一括ダウンロードできるようになるドライバアップデート。PyTorch on Windows、ComfyUI、Ollama、LM Studio、Amuseを導入するというもので、AMD向けの構成を探して導入する手間が省けたとのこと。その他ノートPC向けのプロセッサをデスクトップ向けに転用した新製品のサポートを追加し、『Starsand Island』『Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition』に対応。不具合を多数修正している。

対応する新製品

AMD Ryzen AI 9 HX 475

AMD Ryzen AI 9 HX 470

AMD Ryzen AI 9 465

AMD Ryzen AI 7 450

AMD Ryzen AI 7 445

AMD Ryzen AI 5 435

AMD Ryzen AI 5 430

解消した不具合