米NVIDIAは1月14日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けユーティリティ「NVIDIA App」に対して最新バージョン「v11.0.6」をリリースした。CES 2026に合わせて発表された「DLSS 4.5」をRTXシリーズユーザーに開放する。

NVIDIA、「DLSS 4.5」を正式リリース - 誰でも使えるように

当初13日リリースとされていたが、14日になってNVIDIA DLSS 4.5が公開されたという内容。第2世代トランスフォーマーモデルの導入によってRTX 40 / 50では品質・速度が引き上げられたとしており、ゲーム側でDLSSにさえ対応していればNVIDIA App側から任意のバージョンを適用して利用可能。そのほか「NVIDIAコントロールパネル」からの設定項目移行も進めており、ゲーミングノートPCではAdvance Optimusの動作状況も確認できるようになっている。

なお、DLSS 4.5はベータ版での公開当初「最新（Latest）」を選択するとPreset Mが適用されるものだったが、設定項目に新しく「推奨（Recommend）」が追加されている。Preset LとPreset Mを用途や効果に応じて選択できるようになるもので、いずれにしても第2世代トランスフォーマーモデルを利用したDLSS 4.5が有効化されるものだ。RTX 20 / 30のユーザーで動作負荷が気になる場合は、手動でPreset Kを選択することもできる。