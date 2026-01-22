パナソニックは1月22日、業界初のLEDライト付き電動眉毛抜き「アイブロウ スムースピック ES-EF10」を2026年3月上旬に発売すると発表した。価格はオープンで、直販価格は6,930円。

アイブロウ スムースピック ES-EF10

同製品は、ヘッドの両側が肌を押さえ、肌を引っ張らずに毛根から抜く独自構造により、眉に沿ってなぞるだけでスルッと抜くことができる。さらにLEDライト付きで短い毛や細い毛もしっかり照らす。

鼻下、顎、頬などの顔の細かいウブ毛にも使える多用途設計。また、持ち運びにも便利なコンパクトサイズで、外出先でも手軽にケアできる。

2025年12月に行われたパナソニックによる調査では、週に1回以上眉のお手入れをしている人は4割以上にのぼり、「形を整えるのが難しい」、「伸びるのが早く、頻繁に手入れが必要」、「痛みを感じる」などの悩みがあることが分かった。

パナソニックは「光エステ スムースエピ」や「脱毛器 ソイエ」などムダ毛ケアや脱毛をサポートするボディケア製品の開発で培った技術を活かし、眉毛抜きにおける困りごとを解決する。

本体サイズは高さ15.1×幅1.9×奥行1.9cm（キャップ装着時）、重さは約30g（乾電池除く、キャップ含む）。電池寿命は週1回（1回約5分間）の使用で約3か月間（室温20 ℃の時）。月産台数は4,000台を予定している。