CES 2026のパナソニックブース

米ラスベガスで開催されたCES 2026において、パナソニックグループは、「The Future We Make」をテーマに、ラスベガスコンベンションセンター（LVCC）セントラルホールに出展していた。2025年と同じ場所に、前年と同じく1412平方メートルの展示スぺースを確保したが、展示内容は大きく刷新。AVおよび家電製品は一切展示を行わず、サプライチェーンを中心とした「AI活用B2Bソリューション事業」、データセンター向けを中心とした「AIインフラ向けソリューション事業」、同社の環境戦略と連動した「GXソリューション」の3つのソリューションに特化した展示内容とした。

同社では、「AIを活用した新たな価値の創出に取り組んでおり、B2Bソリューション分野での貢献を中心に最新の成果を展示した。AIの力を活用し、ヒト中心のテクノロジー、サービス、ソリューションを通じて、社会へのインパクトを拡大することを狙った」と展示の狙いを説明する。

昨年のCES 2025では、パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOが基調講演に登壇し、2035年までにAIを活用した事業比率を、グループ売上高の30％を占める計画などを打ち出したが、今回のCES 2026では、その発言を継承する形で、AIへの取り組みをB2Bソリューションの切り口から示してみせた。

パナソニックグループでは、ソリューション事業を注力領域に位置づけており、顧客の収益確保に継続的に寄与するとともに、「グローバル成長」および「顧客へのロックイン」によって、強い事業として確立する姿勢を打ち出している。そうしたパナソニックグループが目指す姿を具体化したのが、CES 2026のパナソニックブースの狙いだったといえよう。

パナソニックホールディングス 執行役員 グループCTOの小川立夫氏は、「技術部門の立場からも、技術未来ビジョンで描いた未来を実現する技術を展示している。エネルギー・資源がめぐる、生きがいがめぐる、思いやりがめぐるというそれぞれの領域から展示を行っている」と説明する。

それでは、パナソニックブースの様子を写真で見てみよう。

ブース入口のデザインは、昨年のCES 2025のパナソニックブースを踏襲。シンプルなデザインを採用している

パナソニックグループブースの入口には常に多くの人が並んでいた

今年のテーマは「The Future We Make」

パナソニックグループのブース内の様子

ブースのレイアウト。今年はソリューション展示に集中

＜動画＞テーマである「The Future We Make」を表現した没入感のある映像を、プロジェクションで360度投影し、ブースの展示内容を紹介する

イントロシアターを抜けるとサプライチェーン関連ソリューションを展示している









Blue Yonderでは未来の倉庫をイメージしたEdge Interactive Tableにより、カメラビジョン、ロボティクス、モビリティ、RFIDなどを活用したエッジ技術を体験できる

データセンター向けのAIインフラ向けソリューション事業はブースの中央に設置

データセンター向けソリューションを映像で紹介





透明OLEDを搭載したデータサーバーのモックも展示した

ピークシェーブ機能を搭載したデータセンター向け蓄電システム

生成AIサーバー向けデバイスおよびマテリアルを展示した

導電性高分子アルミ電解コンデンサの「SP-Cap」

導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ「POSCAP」

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

多層基板材料「MEGTRON」

電気二重層キャパシタ

リレー

コネクタ

データセンター向け冷却水循環ポンプを展示

チラー用モーターおよびコンプレッサー





次世代AI半導体製造設備技術を模型と映像で紹介

GXソリューションの展示エリア





自動分解しやすいドラム式洗濯乾燥機のヒートポンプ部のモックアップを展示









ロボットを活用して分解作業を行う様子を映像で紹介

ぺロブスカイト太陽電池が溶け込んだ街並みを模型で表現した