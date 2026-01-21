LINEヤフーコミュニケーションズは1月21日、福岡市との公民共働事業である「LINE」を活用した生成AIによるごみ分別支援サービスの実証実験について、2026年2月1日より試験利用を開始する。福岡市内の取り組みだが、同市のWebページにアクセスすることで、市外からも体験可能となっている。

「AIごみ分別サービス」は、分別したい物をスマートフォンのカメラで撮影、または名称を入力するだけで、生成AIが判定し、その場で何ごみかが分かり、正しい出し方の参考情報まで確認できるサービス。

家庭でごみを捨てるとき、「これは何ごみなのか」といった迷いは、市民にとって日常的な困りごとのひとつ。加えて、福岡市では2027年2月から家庭でのプラスチック分別収集が開始され、市民の迷いがさらに増加することが懸念されている。

2025年10月および11月に実施した実証実験では、前述の理由からプラスチック分別の判定に特化していた。2026年2月1日から始まる試験利用では、市民からの意見を受け、対応するごみを「燃えるごみ」「燃えないごみ」「空きびん・ペットボトル」「プラスチック」「粗大ごみ」の家庭ごみすべてに拡大する。

あわせて、操作方法や画面表示を見直し、より直感的で分かりやすいデザインへと改良している。これらの有用性を検証するとともに、AIの精度向上、サービスの改善を行い、本導入に向けた準備を進める。

2025年10月および11月に実施した実証実験のアンケート結果では、継続利用意向について86.6％が「使いたい」と回答した。また、AIの判定結果への期待値については、90％以上が「期待通り」以上と回答している。

2025年10月および11月に実施した実証実験のアンケート結果

実証実験期間は2026年2月1日から2026年2月28日(予定)。市内のプラ分別収集プレ実施2地区(約4,000世帯)での試験利用に加え、福岡市のWebページから誰でも体験可能。ただし「LINE」アプリ上で稼働するシステムのため、端末へのアプリダウンロードが必要となる。

実施内容は、生成AIによる分別支援サービスの試験利用(撮影・名称入力)、評価ボタンを設置し判定結果に対する満足度をリアルタイムで取得、使いやすさ・有用性に関する事後アンケートの収集、収集データに基づくAI精度・UI改善となっている。

この取り組みは、2018年に福岡市との「地域共働事業に関する包括連携協定」を契機にスタートした「LINE SMART CITY」の一環として実施されており、同機能にはGeminiのAPIが使われている。