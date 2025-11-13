LINEヤフーは11月13日、法人向けサービス「LINE公式アカウント」の有料オプション「チャットProオプション」の新機能として、生成AIがチャットでのユーザーの投稿に自動で返信する「AIチャットボット（β）」を追加した。

事前に設定したQ＆Aをもとに生成AIがチャットに自動返信

「チャットProオプション」は、2025年3月から提供されているLINE公式アカウントの有料オプション。保存データの拡張／チャット管理／運用効率化機能などが利用でき、LINEチャットの機能をより便利に利用できる。費用は月額3,000円。

この「チャットProオプション」の新機能である「AIチャットボット（β）」では、LINE公式アカウントのオーナーが事前に確認・設定したQ＆Aリストを参照し、ユーザーから届いたチャットの内容を生成AIが判別し、自動で返信する機能。この機能を利用することにより、LINE公式アカウントでユーザーからの問い合わせに対して24時間いつでも即時対応が行えるようになるほか、有人対応の工数削減にもつながる。

参照されるQ＆Aは、テンプレートを使って個別作成したりCSVファイルで一括作成したりできるほか、オーナーがアップロードしたPDFファイルや画像データを生成AIが解析して自動生成することも可能。生成されたQ＆Aは管理画面上で自由に追加・編集が行える。

「AIチャットボット（β）」では、生成AIとしてOpenAIのAPIを利用している。また、AIによる自動返信が行われるのは「LINE公式アカウントAI機能での情報利用」設定をオンにしているユーザーに対してのみで、この設定をオフにしているユーザーにはAI機能での情報利用の許可を促すメッセージが送信されるとのこと。