アイリスオーヤマは11月6日、同社初となるゲーミングディスプレイ「LUCA ゲーミングモニター」シリーズを発表した。23.8型と27型の2モデルを、11月10日に発売する。価格はオープン。直販価格は23.8型モデルが29,800円、27型モデルが39,800円。

「LUCA ゲーミングモニター」は多彩なカラーバリエーションが特徴のゲーミングディスプレイ。

23.8型と27型のそれぞれでブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、パープル、イエロー、グリーンの7色を用意し、自分の個性やインテリアの雰囲気に合わせた「推しカラー」を選んで好みのゲーム空間を構築できる。カラーはベゼルのみでなく、本体裏面やスタンドまで各カラーで統一されている。

ブラック

ピンク

ブルー

イエロー

グリーン

パープル

23.8型モデルの解像度は1,920×1,080ドット、輝度が最大300cd/平方メートル、リフレッシュレートが最大200Hz。映像入力インタフェースはHDMI×1、DP×1。VESAマウントは75×75mmに対応する。本体サイズは540×170×417mm、重さは約3.6kg。

27型モデルの解像度は2,560×1,440ドット、輝度が最大400cd/平方メートル、リフレッシュレートが最大180Hz。映像入力インタフェースはHDMI×2、DP×2。VESAマウントは100×100mmに対応する。本体サイズは613×170×481mm、重さは約4.5kg（いずれもスタンド有り）。

パネルは2モデルともノングレアで、応答速度は1ms（GTG）。1W+1Wのスピーカーを搭載し、音声出力はAUDIO OUT×1。