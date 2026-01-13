Welsupは、食事管理・ダイエットアプリ「カロサポ」のiOS版を正式リリースした。リリース記念として、プレミアムプランが40％OFFとなるキャンペーンを実施している。利用は基本無料で、アプリ内課金あり。

「カロサポ」は、従来の食事管理アプリにおける「記録の継続」という課題に特化して開発された食事管理・ダイエットアプリ。アプリ起動から記録完了までを「最短2タップ」に短縮し、カメラで食事を撮影するだけでカロリーと栄養素を自動算出する。

写真を撮り忘れた場合でも、「おにぎりとサラダチキンを食べた」などとチャットにコメントするだけで記録が可能。完璧主義にならず、柔軟に記録を続けられるとしている。

食事をシェアしたときもカロリーや栄養価を自動で算出

特徴的な機能として「マジック修正」を搭載。食べ残しやシェアなどのイレギュラーな状況に対し、「ごはん半分」「3人でシェアしたから割り勘で」とテキストで送信するだけで、栄養価を自動調整。従来のアプリで必要だったグラム数やパーセンテージの手動編集が不要になる。

「マイミールスケジュール」機能では、毎朝同じメニューやトレーニング後のプロテインなど、決まった食事パターンをスケジュール登録可能。アプリを開かなくても、指定した時間に自動で記録が完了する。

リリース記念キャンペーンでは、全機能が無制限で利用できるプレミアムプランを期間限定の特別価格で提供。月額プランは40％OFF、年額プランは40％OFFに加えて月額に比べて2カ月分無料となる。キャンペーン期間は1月5日から開始しており、詳細な期間はアプリ内のお知らせで確認できる。

対応OSはiOS 17.6以降。Android版は順次開発予定としている。