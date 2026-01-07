JR東日本は1月7日、モバイルSuicaの利用促進を目的とした「もっともっとモバイルSuicaキャンペーン!」を開始した。コカ・コーラ、ファミリーマートとのコラボ企画を含む3つのキャンペーンを実施する。

メインとなるプレゼントキャンペーンは1月31日まで実施。モバイルSuicaをJRE POINT WEBサイトに登録し、期間中に累計2,000円（税込）以上の買い物とJRE POINTが貯まる買い物を1回以上行った参加者を対象に、抽選でApple Watch SE 3やAirPods 4の80％割引クーポン、JRE POINT 5,000ポイントなどをプレゼントする。

また、新規入会者には抽選で1,000名にJRE POINT 500ポイント、参加条件を満たした50万名には、モバイルSuicaアプリ内で着せ替えられる限定カードフェイスが当たる。

コカ・コーラ社自販機キャンペーンは2月15日まで。全国のマルチマネー対応自販機でモバイルSuicaを使って3回以上購入した初回・久しぶり利用者を対象に、抽選で1,500名にモバイルSuica2,000円分チャージをプレゼントする。

ファミペイキャンペーンは2月1日から28日まで実施。ファミペイアプリの「毎日挑戦ゲーム」に参加すると「Suicaのペンギン 限定トートバッグ」などが当たるほか、モバイルSuicaに合計3,000円以上チャージした参加者を対象に抽選で限定トートバッグをプレゼントする。

JR東日本によると、2006年にサービスを開始したモバイルSuicaの発行数は2025年12月16日に4,000万枚を突破した。同社は2026年秋に予定するコード決済サービス「teppay」の提供など、「移動のデバイス」から「生活のデバイス」へのサービス進化を目指すとしている。