明けましておめでとうございます。新年最初の“お年玉企画”として、編集部の公式X（旧Twitter）アカウントにて、読者プレゼントキャンペーンを実施します。2026年もマイナビニュース +Digitalをご愛読のほど、よろしくお願いいたします。

2025年の年末から2026年年始にかけ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）様からご提供いただいたPlayStation関連アイテムを3回にわけてプレゼント。

第3弾（最後）となる今回は、PlayStation 5の日本国内向け新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が抽選で1名様に当たります。

2025年11月21日に発売したばかりの「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を1名様に！

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を1名様に

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は2025年11月21日に発売したばかりの新しいPS5。日本国内での使用に限定したPS5で、本体言語を「日本語」、かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayStationアカウントで利用できます。

本体デザインは既存モデルから一部リニューアル。PS5本体およびカバーがマットな質感になっています。

日本のPlayStation Storeで入手したダウンロード版のPS5ゲームおよびPS4ゲームをプレイでき、ラインナップはディスクドライブを搭載していないデジタル・エディションのみ。

ダウンロードソフトメインで遊ぶ人にピッタリですが、別売りのディスクドライブを購入して本体に取り付け、パッケージ版のゲームを遊ぶこともできます。新しい年の運試しとして、ぜひお気軽にご参加ください。

PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用

(c) Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

＜応募要項＞

■応募期間：2026年1月3日（土）～2026年1月7日（水）23時59分

■プレゼント賞品：PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用

■当選人数：1名様

■応募対象：日本国内にお住まいの方

■応募方法：

1. X（旧Twitter）アカウントマイナビニュース +Digitalをフォロー

2. プレゼントの告知ツイートをリポスト、または引用リポスト

通常のリポストでも応募は可能ですが、ハッシュタグ「#プラスデジタル読プレ」をつけ、「商品を使いたいシチュエーション」を記入して引用リポストすると当選の可能性が高まります。

当選した方には、弊誌X（旧Twitter）アカウントからダイレクトメッセージにてご連絡し、送付先情報（送付先住所、受取人氏名、電話番号）をお伺いします。ダイレクトメッセージ送信後、48時間以内にご連絡がない場合や、マイナビニュース +DigitalのXアカウントのフォローを外された場合は、当選無効となりますのでご注意ください。

＜個人情報取り扱いについてのご注意＞

応募にあたって、以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取り扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼントキャンペーン選定の対象となりません。

株式会社マイナビ(以下「弊社」といいます) は、ご応募いただいたお客さまの個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。

A.個人情報の利用目的 当選の際にいただいたお客さまの名前、ご住所などの個人情報(その他ご記入いただいた内容のうち個人情報に該当するものを含む)は、弊社からの賞品の発送手続き及びその事務連絡にのみ使用いたします。

B.個人情報保護管理者(代理人) 株式会社 マイナビ コンテンツメディア事業本部 編集推進統括部 編集推進部長 news-personal_data@mynavi.jp

C.個人情報の第三者への開示 法令等に基づく正当な理由がある場合を除き お客さまの同意なく目的外での利用及び第三者への提供は行いません。

D.個人情報ご提供の任意性について 当選賞品が配送が必要な品物の場合、ダイレクトメッセージにて個人情報(姓名、性別、現住所(市区町村まで)、電話番号などの取得項目を記載)のご連絡が必須となります。同意いただけない場合、弊社からの賞品の発送手続きができませんので、あらかじめご了承ください。

E.個人情報の開示等について 本件でご提供いただいた個人情報に関する問い合わせにつきましては下記へご連絡ください。

マイナビニュース キャンペーン運営事務局 03-6267-4448 mj-event@mynavi.jp