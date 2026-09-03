家電量販店のJoshinが、recolte（レコルト）のオートディスペンサーが抽選で10名に当たる「recolte × Joshin オートディスペンサー プレゼントキャンペーン」を実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは9月6日（日）23:59まで。
今回のプレゼントや当選人数は以下の通りです。
- recolte USB Type-C充電式 オートディスペンサー【泡タイプ専用】（ナチュラルホワイト）RDS-1(NW)…5名
- recolte USB Type-C充電式 オートディスペンサー【液体タイプ専用】（ダークグレー）RDS-2(DGY)…5名
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。
今回のキャンペーンに続き、recolteキャンペーン第2弾をInstagramで9月7日(月)から開催するので、もし外れてしまった人もそちらをチェックしてください。
#recolte × #Joshin— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) August 24, 2026
オートディスペンサー プレゼントキャンペーン✨
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手をかざすだけ。プッシュレスで清潔な
recolteのオートディスペンサーを10名さまにプレゼント💗
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🎁【プレゼント賞品】
〇recolte
USB Type-C充電式 オートディスペンサー
【泡タイプ専用】（ナチュラルホワイト）… pic.twitter.com/qtb9tElbQR