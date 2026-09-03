家電量販店のJoshinが、recolte（レコルト）のオートディスペンサーが抽選で10名に当たる「recolte × Joshin オートディスペンサー プレゼントキャンペーン」を実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは9月6日（日）23:59まで。

今回のプレゼントや当選人数は以下の通りです。

recolte USB Type-C充電式 オートディスペンサー【泡タイプ専用】（ナチュラルホワイト）RDS-1(NW)…5名

recolte USB Type-C充電式 オートディスペンサー【液体タイプ専用】（ダークグレー）RDS-2(DGY)…5名

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。

今回のキャンペーンに続き、recolteキャンペーン第2弾をInstagramで9月7日(月)から開催するので、もし外れてしまった人もそちらをチェックしてください。