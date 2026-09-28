家電量販店のJoshinが、PlayStationのオリジナルグッズが当たる「PlayStation グッズプレゼントキャンペーン」をXとInstagramで実施しています。それぞれで当選する賞品が異なるので、アカウントを持っているならば両方応募してみましょう。締め切りはどちらも10月12日（月）23:59まで。

Xキャンペーン

Xキャンペーンのプレゼントや当選人数は以下の通りです。色は選べません。

Alarm Clock PS5 PlayStation 目覚まし時計 コントローラー USBケーブル…1名

筆文字 エコマグカップ/PlayStation（ブラック、ホワイト）…各2名

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。

✨PlayStation™ グッズプレゼントキャンペーン✨

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今では手に入らない⁉️

PlayStation™の限定グッズを

5名さまにプレゼント👾🎮

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🎁【プレゼント賞品】

○Alarm Clock PS5 PlayStation™

目覚まし時計 コントローラー USBケーブル

1名さま

○筆文字 エコマグカップ/PlayStation™… pic.twitter.com/MvODZXb17G — ジョーシン【公式】 (@joshin_info) September 25, 2026

Instagramキャンペーン

Instagramキャンペーンのプレゼントや当選人数は以下の通りです。色は選べません。

パッカブル 2WAYトートバッグ PlayStation…1名

筆文字 エコマグカップ/PlayStation（ブラック、ホワイト）…各2名

応募は、Joshin公式Instagram（@smile_joshin）をフォローしたうえで、「★」の絵文字をコメントすればOKです。