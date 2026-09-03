家電量販店のJoshinが、ジョーシンギフトカード（デジタル版）が抽選で当たる「ジョーシンギフトカード（デジタル版）広めてください!!キャンペーン 第2弾」を実施しています。1,000円分のジョーシンギフトカード（デジタル版）が100名に当たるチャンス！ Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは9月13日（日）23:59まで。
今回のプレゼントや当選人数は以下の通りです。プレゼントされるジョーシンギフトカード（デジタル版）は、全国のJoshinグループ全店とJoshin webショップで利用できます。
- ジョーシンギフトカード（デジタル版）1,000円分…100名
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。
／— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) September 1, 2026
ジョーシンギフトカード(デジタル版)
広めてくださいキャンペーン第2弾🎉
1,000円分を100名さまにプレゼント✨
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全国のJoshinグループ全店とJoshin webショップで
ご利用いただけるギフトカードです‼️
🎁【キャンペーンプレゼント内容】
ジョーシンギフトカード(デジタル版)… pic.twitter.com/gGPBfQfX7p