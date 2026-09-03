家電量販店のJoshinが、ジョーシンギフトカード（デジタル版）が抽選で当たる「ジョーシンギフトカード（デジタル版）広めてください!!キャンペーン 第2弾」を実施しています。1,000円分のジョーシンギフトカード（デジタル版）が100名に当たるチャンス！ Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは9月13日（日）23:59まで。

今回のプレゼントや当選人数は以下の通りです。プレゼントされるジョーシンギフトカード（デジタル版）は、全国のJoshinグループ全店とJoshin webショップで利用できます。

ジョーシンギフトカード（デジタル版）1,000円分…100名

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。