家電量販店のJoshinが、AnkerのAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が抽選で当たる「#Anker × #Joshin AIボイスレコーダープレゼントキャンペーン」を実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは10月4日（日）23:59まで。
今回のプレゼントや当選人数は以下の通りです。色は選べません。
- Anker Soundcore Work D3200N11（ブラック）…1名
- Anker Soundcore Work D3200N21（ホワイト）…1名
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。
#Anker × #Joshin— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) September 18, 2026
AIボイスレコーダープレゼントキャンペーン✨
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世界最小※AIボイスレコーダーを
2名さまにプレゼント✨
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※マイク本体のみを指す。
2026年5月時点、Anker調べ
🎁【プレゼント賞品】
○Anker
AIボイスレコーダー Soundcore Work
D3200N11（ブラック）… pic.twitter.com/k6VaTVEzE9