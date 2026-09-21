家電量販店のJoshinが、AnkerのAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が抽選で当たる「#Anker × #Joshin AIボイスレコーダープレゼントキャンペーン」を実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは10月4日（日）23:59まで。

今回のプレゼントや当選人数は以下の通りです。色は選べません。

  • Anker Soundcore Work D3200N11（ブラック）…1名
  • Anker Soundcore Work D3200N21（ホワイト）…1名

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。