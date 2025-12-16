KDDIと沖縄セルラーは12月16日、povo2.0にて、月額制の「サブスクトッピング」を提供開始した。

現在提供中のデータトッピング「5GB（30日間）1,380円」や「30GB（30日間）2,780円」が好評で、毎月継続的に購入するユーザーが多いことから、月額制の仕組みが導入された。これにより都度購入の手間を省き、安定したデータ利用が可能になる。

提供する「サブスクトッピング」の内容は以下の通り。既存の都度購入の同容量プランと金額は同一で、「まとめておトク1年間トッピング」のような割引は行われない。

トッピング名 データ容量 料金 有効期限 【サブスク】データ追加5GB 5GB 1,380円/月 購入日から1カ月 【サブスク】データ追加30GB 30GB 2,780円/月 購入日から1カ月

購入後は翌月以降、毎月同じ日に自動でデータがチャージされる。継続購入の停止は、povo2.0アプリからいつでも行える。

サービス開始を記念し、初めて「サブスクトッピング」を購入したユーザー全員に、「データ使い放題（24時間）」のプロモコードをプレゼントするキャンペーンを実施。終了日未定で、プロモコードは購入後、登録メールアドレスに送られる。