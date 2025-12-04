KDDIと沖縄セルラーは12月4日、povo2.0において、1年間データトッピング3種と「Amazonプライム（1年間）」がセットになった新トッピングの提供を開始した。通常価格（Amazonプライム1年間の会費と各データトッピングの合計）より2,400円おトクに利用できる。

povo Amazonプライムとセットの1年間データトッピングが登場。期間限定で1TBの大容量プランも販売する

「いつものトッピング」として提供されるのは、「360GB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）」（29,900円）、「120GB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）」（25,100円）、「60GB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）」（16,700円）の3種類。

トッピング名 料金 360GB(365日間)＋Amazonプライム(1年間) 29,900円(32,300円相当) 120GB(365日間)＋Amazonプライム(1年間) 25,100円(27,500円相当) 60GB(365日間)＋Amazonプライム(1年間) 16,700円(19,100円相当)

また、「今だけのトッピング」として「1.2TB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）」（42,130円）を、2026年2月28日までの期間限定で提供する。

トッピング名 料金 提供期間 1.2TB(365日間)＋Amazonプライム(1年間) 42,130円(44,540円相当) 2025年12月4日10:00～2026年2月28日23:59

Amazonプライム（1年間）は、povo2.0アプリのトッピング購入画面から「有効化する」をタップし、Amazonアカウントにログインすることで適用される。有効期限はトッピング購入から1年間となるため、購入後すぐに利用開始手続きを済ませる必要がある。

このトッピングは、「来ておトク」「買っておトク」「続けておトク」の3つの特典が利用できる「#1年間おトクづくし」の対象。購入時はペイディの「12回あと払い」も選択可能で、他社からの乗り換えでpovo2.0加入から7日以内に購入すると、購入額に応じてau PAY残高を還元する「本気割」または「ささやか割」の対象にもなる。

なお、本トッピングの購入にはpovo2.0アプリのバージョン1.63.0以上へのアップデートが必要となる。