KDDIは11月17日、米国大手通信キャリアのT-Mobileと、米国内におけるau Starlink Directのローミング接続を2025年度内に開始すると発表した。日本でau Starlink Directが使える契約をしていれば、T-MobileのStarlink通信エリア（T-Satellite with STARLINK）でも通信できるようになる。ローミング時のStarlink通信は、当面無料で提供する。

au Starlink Directは、手持ちのスマートフォンを通信衛星Starlinkと直接接続してデータ通信できるサービス。今回、T-MobileのStarlink通信エリアのローミング接続に対応することで、空が見えれば圏外でもできるようになる。緊急時に現在地の共有やテキストの送受信が可能になるほか、グランドキャニオンなどの観光地の様子を写真付きでSNSに投稿できる。

対象者は、auの契約者のほか、UQ mobile、povo、他社回線の利用者で「au Starlink Direct専用プラン＋」を契約している人（au Starlink Direct専用プランは対象外）。