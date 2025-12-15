都内在住で15歳以上の都民を対象に、東京都の公式アプリ「東京アプリ」で11,000円分の東京ポイントを付与する「東京アプリ生活応援事業」を実施することを東京都が11月末に発表。太っ腹な内容が話題になった。現時点では、東京アプリ生活応援事業の実施時期は未定となっている。

それに先立ち、東京アプリ生活応援事業の対象者に対し、本人確認など技術面・運用面の最終検証を12月15日に開始。最終検証に協力すると、500ポイントの東京ポイントがもらえる。期間は12月26日18時まで。

今回の検証は、東京アプリの新規登録からポイント付与まで、一連の流れが問題なく動作するか、アクセスが集中した際の状況を確認することが目的。検証への参加に必要なのは東京アプリ、デジタル庁の「デジタル認証アプリ」、NFCに対応したスマートフォン、有効期限内のマイナンバーカードと2種類の暗証番号。

まず、東京アプリでマイナンバーカードによる本人確認を行い、東京ポイント取得の申し込みをしたあと、最終検証に関するアンケートに回答すれば完了。数日後に500ポイントが付与される。

今回の検証は、今後実施する東京アプリ生活応援事業とは別枠で実施する。検証の参加の有無にかかわらず、東京アプリ生活応援事業で付与される東京ポイント（11,000ポイント）は変わらない。付与された東京ポイントは、au PAYやdポイントなどに交換できる。

もし、東京アプリ生活応援事業の対象者にもかかわらず、親や家族がNFC対応スマートフォンを持っていない場合、この機会に用意したい。