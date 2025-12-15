ベルキンは12月15日、Apple Watch用急速充電プラグとUSB-Cケーブルを本体に内蔵した「BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K」を発表した。すでに発売中で、価格は13,990円。

BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K

同製品は、Apple Watchの急速充電モジュールと高耐久の編み込みUSB-Cケーブルを本体に一体化した設計が特徴で、専用充電器を持ち運ぶ煩わしさを解消する。

BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K 本体（カラーはサンド）

バッテリー容量は10,000mAhで、Apple Watch（内蔵充電器）、iPhone（内蔵ケーブル経由）、その他デバイス（別途用意したケーブルをUSB-Cポートに接続）の最大3台を同時充電できる。Apple Watchは45分で0〜80％まで充電が完了する。

最大3台まで同時充電可能。画像の例ではApple Watch、iPhone、Nintendo Switch 2を同時に充電している

45Wの高出力により、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応。折りたたみ式プラグはApple Watch用スタンドとしても機能し、充電中に置きやすい。バッテリー上にデジタルスクリーンを搭載し、バッテリー残量を数値（％）で正確に表示する。

Apple Watchの充電ベースは角度をつけられるため、設置しやすい

Belkinの全モバイルバッテリーは、ロサンゼルスや中国などの研究開発施設で構造強度、環境耐久性、電気性能をカバーする包括的な製品寿命テストを実施。二重チップ保護機能により、過電流、過電圧、過熱に対する自動保護を提供する。

本体サイズは13.8×10.4×4.6cm、重さは265g。カラーはブラックとサンドの2色で、サンド色から販売開始し、ブラックは順次発売予定。製品保証は2年間。