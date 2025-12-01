LINEヤフーは12月1日、「Yahoo!ショッピング」で年末のお買い物をお得に楽しめる大型キャンペーン「超PayPay祭」を開始した。開催期間は12月15日まで。12月13日から15日の最終3日間は、条件を満たすと誰でも最大23％のPayPayポイント（期間限定）が戻ってくる。

このキャンペーンは、PayPay、PayPayカード、LINEヤフー、ソフトバンクが実施している大規模キャンペーン「超PayPay祭」（12月28日まで）の一環として開催。Yahoo!ショッピングにおける年内最後の大型キャンペーンとなる。

12月13日から15日の最終3日間（プラス2時間）は、事前のお買い物など条件を満たすと最大23％のPayPayポイントが還元される。期間中のお買い物金額に応じてポイント付与率がアップするため、日用品のまとめ買いから年末年始の準備、自分へのご褒美、大切な人へのプレゼントまでお得に購入できる。

最大23％の内訳は、各種キャンペーンやクーポンの組み合わせによるもの。付与されるPayPayポイントは、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれる（出金・譲渡不可）。

期間中は、Ankerイヤホンやロボット掃除機、カニなどの食品や家電、日用品などが半額以下になる3日間タイムセールも実施。50％OFF以上を含む「超PayPay祭」特別商品も用意される。

また、「Yahoo!おトク宝箱」では「超PayPay祭 宝箱くじ」を実施。1日1回誰でも無料でくじを引くことができ、特別な時間が創れる体験型ギフト景品、人気のコンビニ商品や最大30万円相当のPayPayポイント（期間限定）の他、Yahoo! JAPANが提供するサービスのお得なクーポンが当たる。