マウスコンピューターは12月9日、「mouse」ブランド新製品として、10.1型2in1タブレットPC「mouse M0」を発売した。Windows 11 Home搭載モデル、Windows 11 Proの2種類をラインナップし、直販価格は59,800円から。

mouse M0

「mouse M0」は専用キーボードを着脱できる2in1式の10.1型タブレットPC。本体の重さは約555g、キーボードを装着した場合は約876gの重さで持ち運びやすく、パッシブペンに対応し学習用途や日常使いなどに適するという。

ディスプレイは10.1型（1,920×1,200ドット）で10点マルチタッチに対応。リフレッシュレートは60Hz。プロセッサはIntel 150、メモリは8GB、ストレージは256GB (NVMe Gen3×4）を採用する。

インタフェースはUSB 3.2 Gen1 Type-C（5Gbps）×2 、USB 3.2 Gen1 Type-A（5Gbps）×1、microHDMI×1、ヘッドホン出力など。カメラは前面が500万画素、背面が800万画素で、ステレオスピーカーを内蔵する。付属のタッチパッド付きキーボードは86キー日本語配列。