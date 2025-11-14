マウスコンピューターは11月14日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」シリーズにて、Battlestate Gamesの『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC 6機種を販売開始した。発売を記念し、対象製品を購入した先着300名のユーザーに対し、「EFTドッグタグネックレス」をプレゼントする。販売価格は335,000円から。

『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC

『Escape from Tarkov』は、ロシアの架空都市「タルコフ」を舞台に、民間軍事会社（PMC）の一員として過酷な戦場を生き抜き、物資を確保しながら脱出を目指すPvPvE型のサバイバルシューター。

G TUNEの『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPCは、メーカーの推奨動作要件を満たした上で、マウスコンピューターの独自検証をクリアしたデスクトップPC。プロセッサやグラフィックスなどの違いで6機種を用意し、プレイスタイルや予算に応じて自分に適したものを選べる。

推奨PCの一例として、Intel Core i7-14700F、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiグラフィックス、64GBメモリ、2TB SSDストレージを搭載した「G TUNE DG-I7G7T (タルコフ推奨PC)」は425,000円から。

また、AMD Ryzen 7 9800X3D、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiグラフィックス、64GBメモリ、2TB SSDストレージを搭載した「G TUNE DG-A7G7T (タルコフ推奨PC)」は465,000円から。