マウスコンピューターは11月25日、ゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」新製品として、AMD Ryzen 7 255プロセッサおよびNVIDIA GeForce RTX 5060／5050グラフィックスを搭載した16型ゲーミングPC「NEXTGEAR J6」シリーズを発売した。価格は159,800円から。

Ryzen 7 7435HSとRTX 4050 Laptop GPUを搭載した従来モデル「NEXTGEAR J6-A7G50WT-A」と比べ、基本性能や通信性能を大幅に強化した新モデル。通信はWi-Fi 7をサポートし、幅広いゲームタイトルで安定した高フレームレートが出せるという。

新しい「NEXTGEAR J6」は底面まで白に統一した筐体デザインを採用し（従来は白と黒が混在したデザイン）、高負荷時でも効率的に熱を放出する設計で安定した動作を図る。ディスプレイは16型WUXGA（1,920×1,200ドット）解像度で、リフレッシュレートは165Hz。

ラインナップは、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した「NEXTGEAR J6-A7G60WT-B」と、GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載した「NEXTGEAR J6-A7G50WT-B」の2モデル。

NEXTGEAR J6-A7G60WT-Bの主な仕様

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 255

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

メモリ：16GB

M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4）

パネル：16型 液晶パネル (1,920×1,200ドット、ノングレア／165Hz対応)

WEB販売価格：179,800円

NEXTGEAR J6-A7G50WT-Bの主な仕様