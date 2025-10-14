マウスコンピューターは10月14日、クリエイター向けパソコン「DAIV」から、AMD Ryzen AI 7 350プロセッサを採用した15.3型ノートPC「DAIV S5」を発売した。価格は239,800円から。

DAIV S5

最大50TOPSとなるAMD Ryzen AI 7 350プロセッサを搭載した、Copilot+ PC準拠の15.3型ノートPC。

ディスプレイは2,560×1,600ドット解像度でアスペクト比は16:10、180Hzリフレッシュレートをサポートする。製品出荷前のキャリブレーションで作成したカラープロファイルを統合管理ソフト「Control Center」から適用することで、sRGBにて正確な色表現の再現も可能。

グラフィックスはNVIDIA GeForce RTXTM 5060 Laptop GPUを採用し、負荷の高いクリエイティブワークにも対応しやすい。

インタフェースは映像出力にHDMI×2、miniDP、USB 3.2 Gen2 Type-C、最大40GbpsのUSB4 Gen3x2 Type-Cを搭載。本体液晶とあわせて最大6画面の同時出力が可能となっている。主な仕様は下記の通り。

DAIV S5-A7G60SR-A