富士フイルムは、「Nintendo Switch / Nintendo Switch 2」に対応するスマートフォンアプリ「instax mini Link for Nintendo Switch」において大型アップデートを実施し、10月30日にリリースすると明らかにした。「スーパーマリオ」のハテナブロックをデザインしたシリコンケースとの数量限定セットモデルもあわせて発表しており、11月7日に発売する。

Nintendo Switch用チェキプリントアプリに大型アップデート、10月30日リリースへ

スマートフォンを中継し、Nintendo Switchで撮影したスクリーンショットをスマホプリンター「mini Link」でチェキプリントするためのアプリ。今回大型アップデートとしてマリオのゲーム内に登場するアイテムエフェクトを新しく追加するほか、キャラクターと共にフォトブースのような撮影・プリント体験を楽しめる「Click to Collage」機能を新搭載。お気に入りのゲームの世界をプリントするという「キャラチェキ」体験を強化する。