ゲオは12月4日、「Nintendo Switch 2」の販売方法の変更についてアナウンスした。これまで実施していた「購入権クーポンによる販売」を終了し、同日より「店舗レンタル会員機能付きPontaカード」または「ゲオアプリ会員証」を提示した利用者に対し、各店舗の在庫限り・先着順で販売する方式に切り替えた。

対象商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」に加え、「マリオカートワールドセット」および「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の3製品。いずれも店舗在庫分のみ販売し、購入は1人1台までとなる。

販売は指定の会員証を持つ本人に限られ、提示がない場合は購入できない。従来は購入権クーポンを保有する利用者が対象となっていたが、今回の変更によって、対象の会員証を提示すれば店舗在庫がある限り購入できる方式となった。

在庫の有無や入荷情報は店舗店頭で随時案内するとしており、電話やWebでの在庫確認には対応しない旨も記載されている。

ゲオは今回の変更について、「多くのお客様にご購入いただけるよう、販売手法の改善を継続する」と案内している。