エレコムは11月5日、快適なゲームプレイをサポートする、Nintendo Switch 2対応のアーム型スタンドとフラップカバーを発売した。アーム型スタンド(GM-NS225DSARMBK)の価格は4,180円。フラップカバー(GM-NS225DFC01BK)の価格は2,479円。

Nintendo Switch 2に対応したアーム型スタンドとフラップカバーを発売

Nintendo Switchシリーズ専用アーム型スタンドは、最新のNintendo Switch 2をはじめNintendo Switch 有機ELモデル、Nintendo Switchに対応したスタンド。フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整できるため、ごろ寝スタイルでのプレイも楽しめる。

Nintendo Switchシリーズ専用アーム型スタンド 使用イメージ

ベースはクランプ式で、厚さ約7cmまでのデスクやベッドサイドに簡単に取り付けられる。Switchを挟むだけで簡単に固定できるホルダー式で、機器本体を傷つけにくいラバー製パーツを採用。滑り止めの効果もあるため、プレイ中にぐらつきにくい。機器ホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調整できる。

充電しながらアームに挟める

充電ケーブルを接続したまま設置可能で、長時間のゲームプレイでも電池残量を気にせず楽しめる。アーム部全長が約700mm、クランプ奥行が約45mm、クランプ対応板厚が約70mm。重さは約600g。耐荷重は約780g。

Nintendo Switch 2専用フラップカバー

Nintendo Switch 2専用フラップカバーは、Nintendo Switch 2にぴったりフィットする専用設計。背面を覆わないため、フラップを付けたままでもドックに挿入でき、充電もスムーズに行える。

フラップを装着したままドックに差し込める

フックで機器本体に固定できるので、フラップを閉じたまま持ち運び可能。Switch 2の構造に合わせて内側に凹みを付けており、フラップを閉じてもコントローラーのボタンやスティックに直接触れない構造で、誤作動や押し込みによる故障を防ぐ。本体サイズは幅約272mm×厚み約24mm×高さ約160mm。