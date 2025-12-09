ゲオストアは、全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,000店舗にて、大型セール「GEO クリスマス SALE 2025」を開催する。中古スマホやゲーム機本体・ソフトなど、幅広い商品を割引価格で販売する。

中古スマホとタブレット製品に関しては、「中古スマホ今年最後の大売出し」として2025年12月13日～2025年12月31日までの期間、iPhone 12やiPhone 14、第9世代iPad、Apple Watch SE第2世代といった中古アップルデ製品をセール価格で販売する。

iPhone14 128GB SIMフリー（各色）：65,780円

iPhone12 64GB SIMフリー（各色）：30,580円

iPad 第9世代 64GB（各色）：32,780円

Apple Watch SE 第2世代（各色）：19,580円 など

また2025年12月13日～2025年12月25日までの期間で、Nintendo Switch 2本体やPlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用といったゲームコンソール本体などを特価販売する。

セール開催にともない、2025年12月8日から2025年12月25日までの期間、ゲオ公式Xアカウントにて、PlayStation5本体などが抽選で当たる「GEO クリスマス SALE 2025 フォロー&リポストキャンペーン」も実施する。詳細はキャンペーンページに詳しく紹介されている。