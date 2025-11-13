ゲオホールディングスは11月13日、4K対応の液晶スマートテレビ「Oboni 4K対応液晶スマートテレビ」2機種を発売した。直販サイト「ゲオオンラインストア」や対象となる全国のゲオショップで順次販売を開始する。店頭価格は43V型が38,280円、50V型が43,780円。

4K／HDR10規格に対応し、Google TVを搭載したスマートテレビ。Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoといった映像配信アプリをプリインストールしており、好みのコンテンツをテレビ上で視聴できる。また地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2のチューナーも内蔵し、テレビ放送も視聴可能。

リモコンにはNetflix、YouTubeといったアプリへのダイレクトボタンを搭載。Googleアシスタントによる音声検索にも対応し、リモコンに話しかけてコンテンツ検索が行える。

画のHDR表示はHDR10／HLG／DolbyVisionに対応。43型モデルのサイズはW95.7×D18.1×H60.3cm、重さは6.1kg。50V型モデルのサイズはW111.0×D21.3×H70.0cm、重さは約8.4kg。200mm×200mmのVESAマウントもサポートする。