ゲオホールディングスは11月21日、スマートフォンの故障や紛失などで「突然スマホが必要になった」トラブルに備える新サービス「スマホレンタル」を開始した。まずはテストマーケティングとして、全国の対象ゲオショップ15店舗で開始する。

ゲオの「スマホレンタル」は、ゲオショップ店頭で即日スマホをレンタルできるサービス。普段使っているスマホが予期せず故障したり盗難、紛失した場合などに、対象機種の申し込みから受け取りまで即日で完了できる。同社が培ってきたレンタルのシステム基盤や運用フローを応用し、買取した中古スマホ・タブレットの豊富な在庫インフラを活かしたサービスという。

レンタルできる対象機種はiPhone SE（第3世代）やGoogle Pixel 7aなど5機種（うち1機種はiPad）。料金はAndroidが308円から、iPhoneが418円から。具体的には下記の通り。

商品名 7泊8日貸出料金 14泊15日貸出料金 iPhone SE（第3世代）（64GB） 418円 748円 iPhone 12（64GB） 418円 748円 SAMSUNG Galaxy A25 5G SC-53F 308円 528円 Google Pixel 7a 308円 528円 iPad 9（64GB） 418円 748円 ※延長料金（共通）：1日あたり税抜100円（税込110円）

支払方法は本人名義のクレジットカードのみ。貸出時には「Pontaカード」「本人確認書類」「クレジットカード」の提示が必要となる。返却前にはユーザーによる初期化に加え、返却後には国際認証を受けたBlancco社の高度データ消去ソリューションによるデータ消去も行う。

取り扱い店舗は、関東（5店舗）がGEO川口駅前店、GEO川口芝店、GEO蕨わらび店、GEO綾瀬店、GEO北新宿店。

東海（5店舗）がGEO豊田広路店、GEO本地ヶ原店、GEO名古屋守山店、GEO一宮インター店、GEO春日井インター店。

九州（5店舗）がGEO北九州折尾店、GEO北九州本城店、GEO北九州葛原店、GEO北九州中津口店、GEOイオンタウン黒崎店。