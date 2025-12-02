富士通クライアントコンピューティング(FCCL)は12月2日、FMVブランドの魅力を広く発信する新たな取り組みとして「FMVアンバサダープログラム」を開始した。FMV製品やサービスの魅力をSNSやブログ等で積極的に発信するアンバサダーを同日から募集する。募集期間は12月21日 23:59まで。

FMVアンバサダープログラム

「FMVアンバサダープログラム」は、FMV製品の魅力や好きなところをユーザー目線で発信し、より多くの人にFMVの価値を届ける参加型プログラム。アンバサダー限定のイベントや、商品開発に関する調査協力など、FCCLとユーザーがともにブランドを育てていく共創企画を通じて、FMVへの愛着をさらに深められる内容となっている。

アンバサダーの応募資格は、My Cloudアカウントに登録していること、SNSアカウントを所有していること、FMVに興味がある人、FMVが好きでその魅力を広めたい人、製品の改善や新しい企画に意見を出してみたい人、学生・社会人問わずパソコンを日常的に活用している人となる。FMV製品を持っていない人でも参加可能だ。申し込みは特設サイトから行う。

活動内容は、FMV製品の使用レビューや活用事例をSNSで発信、モニタープログラムやFMV関連イベントへの参加、FMV製品に関するフィードバック提供(アンケートや座談会など)となっている。

参加したアンバサダーの中からFMV製品を一定期間貸与し、日常の使用体験を通して得られたリアルな感想やおすすめポイントを発信してもらうモニタープログラム企画も実施する。