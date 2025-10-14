富士通クライアントコンピューティングは10月14日、同社製PC「FMV」シリーズ新製品として3シリーズ6機種を発表した。10月17日から順次提供開始する。
ここでは14型スタンダードノートPC「FMV Note M」と、16型スタンダードノートPC「FMV Note A」の2機種について紹介する。14型で世界最軽量となるモバイルPC「UX-K3」は別記事を参照してほしい。
Ryzen 5 7535Uを採用した14型FMV Note M
「FMV Note M」（型番：M55-K3）は、14.0型ワイドWUXGA（1,920×1,200ドット）液晶を搭載したノートPC。プロセッサに6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 7535Uを採用し、前世代モデルより処理性能が向上した。カラーはファインシルバーと新色ブライトブラックの2色。量販店のオンライン価格は175,780円前後の見込み。
キーボードはかな印字を省き、タイピングしやすいようキーに応じて反応荷重を重め／軽めの2段階に設定した。画面上部のWebカメラはWindows Hello 顔認証に対応。インタフェースは本体右側面にまとめ、ケーブルを取り回しやすくしている。主な仕様は下記の通り。
- OS：Windows 11 Home
- CPU：AMD Ryzen 5 7535U
- メモリ：16GB
- ストレージ：256GB SSD
- グラフィックス：AMD Radeon 660M（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：14.0型ワイド（1,920×1,200ドット）
- 通信：Wi-Fi 6E、Bluetooth
- インタフェース：USB4×1基、USB 3.2 Gen2 Type-C×1基、HDMI出力×1基、3.5mmステレオジャックなど
- 生体認証：顔認証
- サイズ：W313.4×D223×H19.8～20.4mm
- 重さ：約1.3kg
- バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生で約9.9時間、アイドル時で約18.5時間
- カラー：ファインシルバー、ブライトブラック
光学ドライブを搭載する16型FMV Note A
光学ドライブを搭載する16.0型ノートPC「FMV Note A」シリーズは、構成の違いによりA77-K3、A75-K3、A53-K3の3モデルを用意する。量販店のオンライン価格はそれぞれ214,280円前後、192,280円前後、175,780円前後の見込み。
A77-K3はAMD Ryzen 7 7735UプロセッサとBDXL対応Blu-ray Discドライブを搭載。A75-K3はIntel Core i7-1355UプロセッサとDVDスーパーマルチドライブを搭載。A53-K3はIntel Core i5-1335UプロセッサとDVDスーパーマルチドライブを搭載する、などの違いがある。
ディスプレイは4辺狭額縁の16型で解像度は1,920×1,200ドットのWUXGA、アスペクト比は16:10となる。キーボードはテンキー付きで、インターネット／＠メニュー／FMVアドバイザーを1タッチで起動する専用ボタンを搭載する。
インタフェースも豊富に備え、USB4やギガビット準拠の有線LANポートのほか、フルサイズのSDカードスロットなども備えている。最上位のA77-K3はWindowsHello 顔認証に対応したWebカメラを搭載。カメラ部分を物理的にカバーできるプライバシーシャッターは3機種すべてに用意されている。主な仕様は下記の通り。
|A77-K3
|A75-K3
|A53-K3
|OS
|Windows 11 Home 64bit
|CPU
|AMD Ryzen 7 7735U
|Intel Core i7-1355U
|Intel Core i5-1335U
|メモリ
|16GB DDR5
|ストレージ
|512GB
|256GB
|256GB
|ディスプレイ
|16.0型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|BDXL対応Blu-rayDiscドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|通信機能
|ギガビット準拠の有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth
|インタフェース
|HDMI出力、USB4 Type-C、USB 3.2（Gen2）Type-C×1、USB 3.2（Gen2）Type-A×1、USB 3.2（Gen2）Type-A×1、SDカードスロット、マイク入力／ヘッドホン端子など
|生体認証
|顔認証
|―
|―
|本体サイズ
|W360×243.5×26.8mm
|重さ
|約1.9kg
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）
|約6.7時間（動画再生）／約11.6時間（アイドル）
|約4.5時間（動画再生）／約10.2時間（アイドル）
|約4.8時間（動画再生）／約9.4時間（アイドル）
|カラー
|ブライトブラック、ファインシルバー、ベージュゴールド（A53-K3はブライトブラック、ファインシルバーの2色）
|Office
|Microsoft365Personal（24か月版）＋Office Home & Business 2024 オプション付