富士通クライアントコンピューティングは10月14日、同社製PC「FMV」シリーズ新製品として3シリーズ6機種を発表した。10月17日から順次提供開始する。

ここでは14型スタンダードノートPC「FMV Note M」と、16型スタンダードノートPC「FMV Note A」の2機種について紹介する。14型で世界最軽量となるモバイルPC「UX-K3」は別記事を参照してほしい。

FMV Note Mの使用イメージ

Ryzen 5 7535Uを採用した14型FMV Note M

「FMV Note M」（型番：M55-K3）は、14.0型ワイドWUXGA（1,920×1,200ドット）液晶を搭載したノートPC。プロセッサに6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 7535Uを採用し、前世代モデルより処理性能が向上した。カラーはファインシルバーと新色ブライトブラックの2色。量販店のオンライン価格は175,780円前後の見込み。

新色ブライトブラック

ファインシルバー

キーボードはかな印字を省き、タイピングしやすいようキーに応じて反応荷重を重め／軽めの2段階に設定した。画面上部のWebカメラはWindows Hello 顔認証に対応。インタフェースは本体右側面にまとめ、ケーブルを取り回しやすくしている。主な仕様は下記の通り。

OS：Windows 11 Home

CPU：AMD Ryzen 5 7535U

メモリ：16GB

ストレージ：256GB SSD

グラフィックス：AMD Radeon 660M（CPU内蔵）

光学ドライブ：―

ディスプレイ：14.0型ワイド（1,920×1,200ドット）

通信：Wi-Fi 6E、Bluetooth

インタフェース：USB4×1基、USB 3.2 Gen2 Type-C×1基、HDMI出力×1基、3.5mmステレオジャックなど

生体認証：顔認証

サイズ：W313.4×D223×H19.8～20.4mm

重さ：約1.3kg

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生で約9.9時間、アイドル時で約18.5時間

カラー：ファインシルバー、ブライトブラック

右側面

左側面

ブライトブラックの天板

光学ドライブを搭載する16型FMV Note A

FMV Note Aの使用イメージ

光学ドライブを搭載する16.0型ノートPC「FMV Note A」シリーズは、構成の違いによりA77-K3、A75-K3、A53-K3の3モデルを用意する。量販店のオンライン価格はそれぞれ214,280円前後、192,280円前後、175,780円前後の見込み。

A77-K3はAMD Ryzen 7 7735UプロセッサとBDXL対応Blu-ray Discドライブを搭載。A75-K3はIntel Core i7-1355UプロセッサとDVDスーパーマルチドライブを搭載。A53-K3はIntel Core i5-1335UプロセッサとDVDスーパーマルチドライブを搭載する、などの違いがある。

FMV Note Aシリーズ

ファインシルバー

ブライトブラック

ベージュゴールド

右側面

左側面

ディスプレイは4辺狭額縁の16型で解像度は1,920×1,200ドットのWUXGA、アスペクト比は16:10となる。キーボードはテンキー付きで、インターネット／＠メニュー／FMVアドバイザーを1タッチで起動する専用ボタンを搭載する。

インタフェースも豊富に備え、USB4やギガビット準拠の有線LANポートのほか、フルサイズのSDカードスロットなども備えている。最上位のA77-K3はWindowsHello 顔認証に対応したWebカメラを搭載。カメラ部分を物理的にカバーできるプライバシーシャッターは3機種すべてに用意されている。主な仕様は下記の通り。