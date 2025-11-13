『Tower of Fantasy（幻塔）』に全キャラ無料で開放可能な「Warpサーバー」オープンへ

Perfect World Gamesは、きたる11月25日に新しく「Warpサーバー」を開設すると明らかにした。通常サーバーとは異なり、ゲームプレイの中でガチャキャラクターや武器を開放可能。育成システムとゲームシステムを全面リニューアルするという。
『Tower of Fantasy（幻塔）』はいわゆるキャラガチャ、武器ガチャなどを備えたオープンワールドアクションゲーム。「Warpサーバー」ではガチャ要素を撤廃するとしており、全部気を無料配布。ログインやクエストの達成ですべてのキャラクターを利用できるようになるほか、武器の★ランクアップ・ボリション（いわゆる凸要素）まで廃止する。これまで登場したアバターやコスチュームを合成できるようになりこれらのアイテムを取引システムで自由に売買できるようになるという。
『Tower of Fantasy（幻塔）』新サーバー「Warpサーバー」11月25日（火）オープン！— Tower of Fantasy（幻塔）公式 (@ToF_JP) November 11, 2025
【新サーバーを記念したリポストキャンペーン実施中！抽選でSwitch 2などの豪華賞品が当たる】
親愛なる権限者の皆さまへ、… pic.twitter.com/3NBuuu70Yl