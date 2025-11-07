Rockstar Gamesは11月6日（現地時間）、かねてから開発を進めている『グランド・セフト・オートVI』の発売日を2026年11月19日に延期すると発表した。

  • 『グランド・セフト・オートVI』発売日が2026年11月19日に延期。完成度を高めるため

    『グランド・セフト・オートVI』発売日が2026年11月19日に延期。完成度を高めるため

『グランド・セフト・オート』シリーズ最新作の発売日が延期されたという内容。当初5月26日を予定していたため、半年近く後ろ倒しされた形になる。延期の発表に際して、「大変長いお待たせをしてしまい申し訳ございませんが、この数か月間の延長により、皆様の期待に応えられる完成度の高いゲームを完成させることができると考えております」と述べている。