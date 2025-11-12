カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、MIP液晶を搭載した電波ソーラーウオッチ「GW-BX5600」2機種を11月に発売する。価格はいずれも30,800円。

視認性が高いMIP液晶、通常液晶と反転液晶を用意

新製品は、優れた視認性を持つMIP（メモリーインピクセル）液晶を採用したモデル。ラインアップは、通常液晶タイプの「GW-BX5600-1JF」と、白黒反転のネガティブ液晶タイプでモノトーン仕上げの「GW-BX5600-1A1JF」の2モデルを用意する。

ダイアルは、定番モデル「DW-5600UE」や「DW-5600UBB」からインスパイアされたカラーリングを取り入れ、ソーラーセル部分には初代G-SHOCKのデザインであるレンガパターンの意匠を施したという。

時刻修正は、Bluetooth通信により専用アプリを介してスマートフォンと接続するモバイルリンク機能に対応するほか、標準電波（マルチバンド6）による時刻修正システムも搭載。時刻表示は4種類から選択でき、専用アプリ「CASIO WATCHES」 ではフォントスタイルの切り替えも可能で、好みに合わせてカスタマイズができる。





高精細なMIP液晶

主な仕様は以下のとおり（両モデル共通）