PayPayとLINEヤフーは11月10日、花王の商品を対象としたポイント還元キャンペーンを発表した。キャンペーン期間は12月1日から31日まで。

PayPay 花王商品の購入で最大30％戻ってくるキャンペーン

対象店舗で花王商品を税込3,000円以上（期間累計）PayPay決済で購入したユーザーに、購入金額の最大30％相当のPayPayポイントを還元する。付与上限は期間中最大1,500ポイント。ポイントは2026年2月末に付与される予定だ。

同様のキャンペーンは通算12回実施されているが、今回からPayPayポイントの付与率上限の計算方法が変更に。1回の支払いにおけるPayPayポイントの付与率上限は、「PayPayでの決済金額」の66.5％までとなった。

対象商品は花王の一般商品で、ニベア花王の商品も含まれる。ただし、メリーズ、キュレル、花王ソフィーナ、カネボウ化粧品の商品は対象外。オンライン決済も対象外で、実店舗での購入に限られる。

同期間中には「花王 抽選で5,000ポイント当たるキャンペーン」も実施される。LINE公式アカウント「花王トクトクNEWS」を友だち追加して応募し、対象店舗でアタック、ハミング、ワイドハイター、ハイター、クイックル、マジックリンの6ブランドのうち2ブランド以上をPayPay決済で購入すると、抽選で最大500名に最大5,000ポイントが当たる。

対象店舗の詳細はキャンペーン特設ページで確認できる。