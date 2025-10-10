LINEヤフーは10月10日、Yahoo!ショッピングでの購入実績や獲得ポイントに応じて特典が変わる会員ランク制度「ヤフショランク」の提供を11月4日から開始する。合わせて、購入と同時にポイントが獲得できる「即時ポイント付与」機能も導入する。

3段階のランク制を導入

「ヤフショランク」では、購買実績と獲得ポイント数に応じて「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3ランクに分類される。ブロンズは過去1年間に購入履歴があるユーザー、シルバーは過去6カ月間に3,000ポイント以上を獲得したユーザー、ゴールドは5,000ポイント以上を獲得したユーザーが対象となる。ランクの判定は毎月1日に実施し、翌2日から反映される仕組み。

「即時ポイント付与」により、従来は後日付与されていたポイントを購入と同時に獲得できるようになる。獲得後、すぐに次の買い物でポイントが利用できる。全ランクの利用者が対象。

11月11日からは、ランク限定のキャンペーン「ヤフショ感謝デー」を毎月11日と22日に実施する。シルバーランクは4％、ゴールドランクは5％のPayPayポイントが付与される。付与上限は1,000円。これまで実施されていた「ゾロ目の日クーポン」は10月22日で終了となる。