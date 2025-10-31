ソフトバンク、PayPay、LINEヤフー、SB C&Sの4社は10月30日、福岡ソフトバンクホークスのSMBC日本シリーズ2025優勝を受け、「ソフトバンクホークス 日本一キャンペーン」を開始した。計9つのキャンペーンを展開し、最大30万円相当のPayPayポイントなど豪華賞品を用意する。

ソフトバンクは、同社サービスを利用していない人でも参加できるキャンペーンを実施。専用Webページからの応募で最大30万円相当のPayPayポイントやホークス選手のサイン入りグッズが当たる抽選を11月12日 23:59まで行う。

全国のソフトバンクショップやワイモバイルショップ、家電量販店の対象店舗では、来店者向けに200円から最大2,000円相当のPayPayポイントがその場で当たる抽選も実施している。実施期間は11月12日まで。

また、期間中に「SoftBank Air」または「SoftBank 光」を新規契約し、「おうち割 光セット」に申し込んだ利用者の中から抽選で300人に1万円をキャッシュバックする。実施期間は11月28日 23:59まで。

PayPay（11月5日まで）、LINEMO（11月12日まで）、Yahoo!ショッピング（11月6日まで）の各公式Xアカウントでは、フォロー＆リポストで最大10万円相当のPayPayポイントが当たるキャンペーンを展開。こちらも各社サービスの利用者以外も参加できる。応募締め切りは各終了日の23:59となっている。

SB C&Sが運営する「トレテク!ソフトバンクセレクション」では、ロボット掃除機やスマート家電などを最大74％オフで販売する「祝・日本一!ホークス優勝セール!」を実施。5,000円以上の購入で使える10％オフクーポンも全員に配布する。