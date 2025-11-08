カメラの誤起動とは、ひょっとしてロック画面でのことではないでしょうか? iPhoneはロック画面を左方向へスワイプするとカメラが起動する仕様ですが、カバンの中を手探りしたときなど、意図せずスワイプしたためにカメラを誤起動してしまうことはありがちです。なんとかしたいですよね。

この問題の解決策は、システムを最新のiOS 26.1にアップデートすること。iOS 26.1では、ロック画面で左方向へスワイプするとカメラが起動する仕様を無効化できるのです。

手順はかんたん、「設定」→「カメラ」の順に画面を開き、「ロック画面をスワイプしてカメラを開く」スイッチを操作すればOK。初期値では有効(緑色)に設定されているものを無効(灰色)に変更すると、以降ロック画面で左方向へスワイプしてもカメラは起動しなくなります。

この設定に変更するとカメラの誤起動は格段に減りますが、iPhoneにはほかにも誤起動につながりかねない機能が残っています。

たとえば、iPhone 16シリーズ以降に搭載されている「カメラコントロールボタン」。初期設定では誤起動しやすいため、起動方法をシングルクリックからダブルクリックに変更したうえで、画面オンの状態でなければ起動できないようにしておきましょう。

ロック画面をカスタマイズしてカメラボタンを取り除く方法もありますが、そこまで徹底するとカメラをスピーディーに起動するとき不便になります。新設の「ロック画面をスワイプしてカメラを開く」スイッチを無効にする程度が、ちょうどいいですよ。